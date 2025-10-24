🔕 Нилов: сотрудники на удаленке могут отключать телефон в нерабочее время

Работник не обязан отвечать на рабочие звонки и чаты, если у него выходной или рабочий день закончился. То же самое распространяется на тех, кто трудится удаленно.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил россиянам о праве не отвечать на рабочие звонки в выходные.

Сотрудники при нормированном графике имеют право отключить телефон и не отвечать на рабочие чаты, даже если они находятся на удаленке.

«Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — сказал Ярослав Нилов.

Также он добавил, что любая сверхурочная работа должна оплачиваться, а если в трудовом договоре указан ненормированный рабочий день, то за дополнительные задачи сотрудник имеет право получить дополнительные дни к отпуску или компенсацию.

