К пенсиям матерей предлагают ввести надбавки на каждого ребенка
Депутат Сергей Гаврилов предлагает ввести для матерей систему надбавок к пенсии за каждого ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего.
Он напомнил, что сейчас в пенсионный стаж лишь частично засчитывается период ухода за детьми.
«По действующему закону можно получить до шести лет страхового стажа за уход за четырьмя детьми, при этом начисляются пенсионные баллы:
1,8 — за первого ребенка;
3,6 — за второго;
и 5,4 — за третьего и четвертого.
В итоге получается около 24 баллов, тогда как для страховой пенсии нужно не менее 30», — пояснил Гаврилов.
То есть, если женщина никогда официально не работала и не платила взносы – она не дотягивает до минимальных требований.
Тогда она имеет право на социальную пенсии, которую назначат на пять лет позже в размере прожиточного минимума пенсионера в регионе.
«Государство по сути приравнивает женщин, которые вырастили нескольких детей, к тем, кто вообще не участвовал в трудовой деятельности», — добавил депутат
Сейчас обсуждается законопроект о снятии лимита в шесть лет, чтобы засчитывать уход за каждым ребенком. Но даже если закон примут – добавится только стаж, а не баллы. А именно от баллов зависит размер будущей пенсии.
Для роста выплат матерям нужно менять саму структуру начислений, а не просто увеличивать число засчитываемых лет, считает Гаврилов.
Он предлагает ввести систему надбавок к пенсии за каждого воспитанного ребенка, достигшего совершеннолетия и официально работающего. Это свяжет труд матери по воспитанию с будущими страховыми поступлениями в систему и превратит материнство в реально оцениваемый социально значимый вклад.
Начать дискуссию