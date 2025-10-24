Бизнесу из Анапы могут продлить лицензию на продажу алкоголя еще на 12 месяцев

Продавцам алкогольных напитков и владельцам точек общепита хотят продлить срок действия лицензий на весь 2026 год.

Минфин предлагает предпринимателям из Анапы и Темрюкского района Краснодарского края на 12 месяцев продлить срок действия лицензии на продажу алкоголя. Решение коснется не только магазинов, но и точек общественного питания.

«Предприниматели также получат право на возврат госпошлины, уплаченной за продление на один год срока действия лицензии, истекающей в 2026 году», — сказано на сайте Минфина.

В 2025 году власти продлили срок действия лицензий на алкоголь на 12 месяцев, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от крушения танкеров в Керченском проливе.

Информацию о том, что срок действия лицензий продлили, внесут в госреестр в течение трех рабочих дней после вступления в силу постановления.