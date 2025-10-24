✂ Сергей Боярский предложил отключить международную связь на стационарных телефонах
Международную связь на стационарных телефонах предлагается ограничить для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По его словам, мошеннические звонки перекочевали из мессенджеров WhatsApp1 и Telegram на стационарную связь.
«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь», — сказал Боярский.
При этом он предлагает оставить механизм снятия такого ограничения.
Также депутат призвал регулировать деятельность виртуальных телефонных станций. Сейчас такие сервисы позволяют злоумышленникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, рассказал парламентарий.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
