✂ Сергей Боярский предложил отключить международную связь на стационарных телефонах

Международную связь на стационарных телефонах предлагается ограничить для борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, мошеннические звонки перекочевали из мессенджеров WhatsApp1 и Telegram на стационарную связь.

«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь», — сказал Боярский.

При этом он предлагает оставить механизм снятия такого ограничения.

Также депутат призвал регулировать деятельность виртуальных телефонных станций. Сейчас такие сервисы позволяют злоумышленникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, рассказал парламентарий.