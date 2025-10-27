💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 октября 2025 года
На 27 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,27 рубля, курс евро — 94,39.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,2690 рубля
Евро
94,3889 рубля
Юань
11,3733 рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке рассказала, что на укреплении рубля повлияло снижение спроса на валюту со стороны бизнеса, который в начале осени накапливал ее для выплат. Также на курсе валют отразилась жесткая денежно-кредитная политика ЦБ: высокие ставки сделали активы в рублях более привлекательными.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
