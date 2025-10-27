💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 октября 2025 года

На 27 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,27 рубля, курс евро — 94,39.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,2690 рубля Евро 94,3889 рубля Юань 11,3733 рубля

Динамика курса доллара США. Источник: ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке рассказала, что на укреплении рубля повлияло снижение спроса на валюту со стороны бизнеса, который в начале осени накапливал ее для выплат. Также на курсе валют отразилась жесткая денежно-кредитная политика ЦБ: высокие ставки сделали активы в рублях более привлекательными.

