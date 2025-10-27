7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 октября 2025 года

Официальный курс доллара США — 81,27 рубля, евро торгуется за 94,39.

На 27 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,27 рубля, курс евро — 94,39.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,2690 рубля

Евро

94,3889 рубля

Юань

11,3733 рубля

Динамика курса доллара США. Источник: ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке рассказала, что на укреплении рубля повлияло снижение спроса на валюту со стороны бизнеса, который в начале осени накапливал ее для выплат. Также на курсе валют отразилась жесткая денежно-кредитная политика ЦБ: высокие ставки сделали активы в рублях более привлекательными.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы