🎯 Новый тренажёр «Ставки налогов» на Клерке!

Клерк запустил ещё один интерактивный инструмент для бухгалтеров и финансистов — тренажёр «Ставки налогов». Это не просто игра, а эффективный способ освежить знания и проверить себя на скорость и точность.

📚 Что это за тренажер?

Это образовательная игра, которая поможет бухгалтерам и финансовым специалистам закрепить знания о налоговых ставках в увлекательном формате. Тренажер включает:

  • Интерактивные задания по расчету налогов

  • Два режима работы: обучающий и экзаменационный

  • Таблицу лидеров для соревновательного элемента

  • Детальную статистику результатов

🎮 Особенности тренажера

Обучающий режим

  • Можно тренироваться без ограничений

  • Подсказки и объяснения

  • Возможность исправлять ошибки

Экзаменационный режим

  • Ограничение по времени (5 минут)

  • Результат попадает в таблицу лидеров

  • Блокировка правильных ответов для честности

🏆 Социальные функции

  • Таблица лидеров с рейтингом участников

  • Статистика "Школа Клерка" - общий рекорд по всем тренажерам

  • Персональная статистика каждого пользователя

💡 Для кого предназначен?

  • Бухгалтеров всех уровней

  • Студентов экономических специальностей

  • Финансовых консультантов

  • Всех, кто хочет освежить знания по налогообложению

🚀 Как начать?

Просто перейдите по ссылке: https://www.klerk.ru/game/taxrates/

Тренажер уже доступен и ждет первых участников! Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров Клерка и проверьте свои знания в новом формате.

Тренажер "Ставки налогов" - это еще один шаг Клерка в развитии интерактивного обучения для профессионального сообщества бухгалтеров.

Дата публикации: 27.10.2025, 01:06

