🎯 Новый тренажёр «Ставки налогов» на Клерке!

Клерк.Ру запустил новый интерактивный тренажер для бухгалтеров - "Ставки налогов"!
📚 Что это за тренажер?
Это образовательная игра, которая поможет бухгалтерам и финансовым специалистам закрепить знания о налоговых ставках в увлекательном формате. Тренажер включает:
Интерактивные задания по расчету налогов
Два режима работы: обучающий и экзаменационный
Таблицу лидеров для соревновательного элемента
Детальную статистику результатов
🎮 Особенности тренажера
Обучающий режим
Можно тренироваться без ограничений
Подсказки и объяснения
Возможность исправлять ошибки
Экзаменационный режим
Ограничение по времени (5 минут)
Результат попадает в таблицу лидеров
Блокировка правильных ответов для честности
Таблица лидеров с рейтингом участников
Статистика "Школа Клерка" - общий рекорд по всем тренажерам
Персональная статистика каждого пользователя
💡 Для кого предназначен?
Бухгалтеров всех уровней
Студентов экономических специальностей
Финансовых консультантов
Всех, кто хочет освежить знания по налогообложению
🚀 Как начать?
Просто перейдите по ссылке: https://www.klerk.ru/game/taxrates/
Тренажер уже доступен и ждет первых участников! Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров Клерка и проверьте свои знания в новом формате.
Тренажер "Ставки налогов" - это еще один шаг Клерка в развитии интерактивного обучения для профессионального сообщества бухгалтеров.
