🎯 Новый тренажёр «Ставки налогов» на Клерке!

🚀 Как начать?

Просто перейдите по ссылке: https://www.klerk.ru/game/taxrates/

Тренажер уже доступен и ждет первых участников! Присоединяйтесь к сообществу бухгалтеров Клерка и проверьте свои знания в новом формате.

Тренажер "Ставки налогов" - это еще один шаг Клерка в развитии интерактивного обучения для профессионального сообщества бухгалтеров.