Центробанк определился с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

Регулятор опубликовал документ, в котором разъяснил цели и принципы ДКП. В разработке учли последнее изменение ключевой ставки.

27 октября 2025 года Центробанк опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В документе определили цели и принципы ДКП, базовые и альтернативные сценарии развития экономики.

«Итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября 2025 года», — сказано на сайте регулятора.

Проект уже рассмотрели на заседании правительства и во время рабочих совещаний в Госдуме.

Согласно документу, главная цель ДКП — достичь ценовой стабильности как обязательного условия сбалансированного экономического роста. Инфляция должна быть вблизи 4%, что обеспечит:

защиту доходов и сбережений от обесценения;

рост доступности финансирования — как за счет кредитов, так и за счет выпуска облигаций и акций;

рост доверие населения, бизнеса и международных партнеров к рублю.

устойчивость экономики к изменению внешних условий.

«После стабилизации инфляции вблизи 4% Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели. Снижение возможно не ранее 2029 года», — сказано в документе.

Чтобы решения Центробанка по денежно-кредитной политике отразились на динамике цен, нужно 3-6 кварталов.