⚡ 24 октября 2025 Центробанк все-таки понизил ключевую ставку

Банк России пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 17% до 16,5% годовых.

24 октября 2025 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

«Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — сказано на сайте ЦБ.

С 15 сентября 2025 года ключевая ставка была на уровне 17% годовых.

Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

