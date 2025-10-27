❗❗❗ С 27 октября 2025 в платежках по ЕНП наименование Центробанка пишут по-новому

Изменилось наименование банка получателя средств для налоговых платежей. Но платежи со старыми реквизитами будут проходить.

С 27 октября 2025 года меняется наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания, сообщает региональное УФНС.

Теперь для уплаты налогов, сборов и других платежей по ЕНП в налоговую нужно указывать такие реквизиты:

Реквизит Было Стало с 27.10.2025 Получатель Казначейство России (ФНС России) Казначейство России (ФНС России) ИНН получателя 7727406020 7727406020 КПП получателя 770801001 770801001 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула БИК банка получателя средств 017003983 017003983 Номер счета банка получателя средств 40102810445370000059 40102810445370000059 Номер казначейского счета 03100643000000018500 03100643000000018500

То есть изменилось только наименование банка получателя средств.

Изменения уже вступили в силу, но если в платежном поручении будет указано старое наименование – платеж будет исполнен. Об этом говорится в письме Федерального казначейства от 10.10.2025 № 07-04-05/03-29299.