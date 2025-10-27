❗❗❗ С 27 октября 2025 в платежках по ЕНП наименование Центробанка пишут по-новому
С 27 октября 2025 года меняется наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания, сообщает региональное УФНС.
Теперь для уплаты налогов, сборов и других платежей по ЕНП в налоговую нужно указывать такие реквизиты:
Реквизит
Было
Стало с 27.10.2025
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
Казначейство России (ФНС России)
ИНН получателя
7727406020
7727406020
КПП получателя
770801001
770801001
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула
ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
БИК банка получателя средств
017003983
017003983
Номер счета банка получателя средств
40102810445370000059
40102810445370000059
Номер казначейского счета
03100643000000018500
03100643000000018500
То есть изменилось только наименование банка получателя средств.
Изменения уже вступили в силу, но если в платежном поручении будет указано старое наименование – платеж будет исполнен. Об этом говорится в письме Федерального казначейства от 10.10.2025 № 07-04-05/03-29299.
Не бойтесь изменений с подпиской Клерк.Премиум! Здесь собрана самая актуальная информация для бухгалтера: свежие образцы документов, статьи-разборы законов, вебинары и консультации экспертов.
🎉 Клерку 24 года! В честь Дня рождения дарим дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24 на покупку годового тарифа Клерк.Премиум с консультациями.
Стоимость на год подписки сейчас составляет 13 680 рублей вместо обычных 18 000 руб.
Предложение действует до 27 октября.
Начать дискуссию