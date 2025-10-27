ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
❗❗❗ С 27 октября 2025 в платежках по ЕНП наименование Центробанка пишут по-новому

Изменилось наименование банка получателя средств для налоговых платежей. Но платежи со старыми реквизитами будут проходить.

С 27 октября 2025 года меняется наименование подразделения Банка России, осуществляющего функции расчетного и кассового обслуживания, сообщает региональное УФНС.

Теперь для уплаты налогов, сборов и других платежей по ЕНП в налоговую нужно указывать такие реквизиты:

Реквизит

Было

Стало с 27.10.2025

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

Казначейство России (ФНС России)

ИНН получателя

7727406020

7727406020

КПП получателя

770801001

770801001

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула

ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула

БИК банка получателя средств

017003983

017003983

Номер счета банка получателя средств

40102810445370000059

40102810445370000059

Номер казначейского счета

03100643000000018500

03100643000000018500

То есть изменилось только наименование банка получателя средств.

Изменения уже вступили в силу, но если в платежном поручении будет указано старое наименование – платеж будет исполнен. Об этом говорится в письме Федерального казначейства от 10.10.2025 № 07-04-05/03-29299.

