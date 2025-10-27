Как проверить кассовый чек в мобильном приложении: рекомендация от ФНС

Мобильное приложение «Проверка чека» позволит убедиться в подлинности чека, а также проверить, не подделку ли продали покупателю.

Для проверки кассовых чеков налоговики рекомендую установить бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». Оно позволит не только контролировать расходы, но и эффективно защитить права потребителей.

Приложение может распознавать и анализировать информацию в чеках, автоматически выделит маркированные товары с их названиями и уникальными идентификаторами, а также сверит с федеральной базой данных. Это поможет узнать, был куплен оригинальный товар или поддельный.

В приложении можно сообщить о нарушении, если продавец отпустил товар, но чек не выдал. Также можно подать обращение в случае, когда после сканирования QR-кода чека в системе не нашлось информации о покупке. Об этом сказано на сайте ФНС.

Скачать приложение можно в RuStore, AppGallery, Google Play и AppStore.

Узнайте больше о том, какие появились новые обязательные реквизиты чеков. Приходите на бесплатный вебинар «Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами». Он состоится 12 ноября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре детально разберем ключевые изменения и риски:

1. 54-ФЗ в 2025 году: новые правила игры.

2. Аналитика ошибок и последствия.

3. Маркировка: новые вызовы и усиление контроля.

4. Практика: как обеспечить полное соответствие и минимизировать риски?

Спикеры вебинара: Оксана Спиркина — руководитель проектов направления ОФД, Анастасия Перепелкина — аналитик-методолог, платформа ОФД.

Ждем вас на вебинаре 12 ноября в 11:00 мск!