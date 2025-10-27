Начиная с 31-го дня просрочки по уплате налогов компаниям и ИП начисляют пени по ставке 1/150 ключевой. Однако в Госдуме предложили снизить ставку до 1/300, чтобы бизнес на ранней стадии банкротства смог преодолеть кризис.

25 октября 2025 года в Госдуму внесли законопроект, по которому компании в начальной стадии банкротства получат более мягкие условия по уплате пеней. Документ поступил от Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

«Законопроектом предлагается в целях создания правовых условий для нормализации хозяйственной деятельности организаций-должников на начальных стадиях банкротства (в стадии наблюдения) установить для них ставку пеней равной 1/300 действующей в этом периоде ключевой ставки Центрального банка», — сказано в пояснительной записке.

Ст. 75 НК подразумевает, что с 31-го дня просрочки по уплате налогов начнет применяться повышенная процентная ставка для пеней в размере 1/150 ключевой ставки. Эти же правила действуют для компаний, в отношении которых ввели наблюдение (часть процедуры банкротства).

Кроме того, согласно ст. 62 НК, если в отношении компании возбудили дело о несостоятельности, то бизнес не может получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов.

Авторы законопроекта хотят скорректировать эти положения, чтобы обеспечить правовые условия для выхода компаний из кризиса на начальных стадиях банкротства.

По данным на 1 октября 2025 года, в Республике Башкортостан в процедуре наблюдения находятся 99 компаний и ИП. Общая сумма их долгов по налогам и сборам превышает 4 млрд рублей.