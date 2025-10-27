😲 Больше 60% предпринимателей поднимут цены из-за увеличения налоговой нагрузки с 2026 года

Большинство компаний и ИП переложит часть увеличенной налоговой нагрузки на своих клиентов. Только 11% готовы временно сократить свою прибыль, чтобы оставить расценки прежними.

64% российских предпринимателей заявили, что рассмотрят повышение цен как основной способ компенсировать рост налогов. 33% решили не менять систему налогообложения, но переложить увеличенную нагрузку на клиентов.

Из-за роста НДС до 22% с 2026 года о смене налогового режима задумались 31% предпринимателей. Они также признались, что поднимут цены на свои продукты и услуги. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Союза бухгалтеров и налоговых консультантов.

Чтобы сохранить для клиентов прежние цены, 11% бизнесменов готовы временно сократить прибыль. Еще 12% микропредприятий после изменений 2026 года могут и вовсе прекратить свою деятельность.

Сильнее всего изменения повлияют на розничную торговлю (75%), сферу грузоперевозок (43%) и услуг для населения (20%).

С 1 января 2026 года Минфин собирается увеличить ставку НДС до 22%. Кроме того, бизнес на УСН начнет платить этот налог при выручке в 10 млн рублей в год, а не в 60 млн, как сейчас.