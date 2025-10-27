Депутаты хотят установить ежемесячную выплату к пенсии, у кого хороший трудовой стаж

Чтобы поддержать пенсионеров с существенным трудовым стажем, в Госдуме предлагают с 2026 года установить денежную доплату к пенсии.

27 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому ежемесячную денежную выплату к пенсии смогут получать мужчины с трудовым стажем не менее 35 лет и женщины со стажем 30 лет. Размер выплаты — 10 тыс. рублей.

«Предлагаемая выплата направлена на повышение уровня доходов пенсионеров, достигших значительного трудового стажа. Это способствует снижению уровня бедности среди пожилых граждан и обеспечивает более достойные условия жизни», — сказано в пояснительной записке.

По данным Соцфонда на 1 января 2025 года, общее число пенсионеров превысило 41 млн человек, из них более 33 млн получают пенсию по старости. Причем большинство жалуется на нехватку денег даже на самые минимальные потребности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.