Депутаты хотят установить ежемесячную выплату к пенсии, у кого хороший трудовой стаж
27 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому ежемесячную денежную выплату к пенсии смогут получать мужчины с трудовым стажем не менее 35 лет и женщины со стажем 30 лет. Размер выплаты — 10 тыс. рублей.
«Предлагаемая выплата направлена на повышение уровня доходов пенсионеров, достигших значительного трудового стажа. Это способствует снижению уровня бедности среди пожилых граждан и обеспечивает более достойные условия жизни», — сказано в пояснительной записке.
По данным Соцфонда на 1 января 2025 года, общее число пенсионеров превысило 41 млн человек, из них более 33 млн получают пенсию по старости. Причем большинство жалуется на нехватку денег даже на самые минимальные потребности.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Не вступит
опять мусолят, не примут (в бюджете нет денег), пенсионеры в самую последнюю очередь, которая бесконечна
Источник выплат - Фед бюждет. Вносители ЛДПР. Необходимо отметить, что ранее проект федерального закона с аналогичным предметом правового регулирования рассматривался Правительством Российской Федерации (заключение от 22 мая 2024 г. № ДГ-П45-15047). Позиция Правительства Российской Федерации не изменилась. Можно забыть.