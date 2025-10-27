Бизнес заплатил 1,6 млрд рублей за нелегальный труд мигрантов

За год сумма штрафов за незаконное привлечение мигрантов к труду выросла в 1,6 раза. К ответственности привлекли 9,5 тысяч лиц.

В первой половине 2025 года суды оштрафовали российские компании на 1,6 млрд рублей за незаконное привлечение иностранцев к труду, нарушение правил их занятости и несоблюдение ограничений по видам деятельности.

Сумма штрафов в 1,6 раза превысила показатель аналогичного периода 2024 года. Тогда работодателей оштрафовали на 989,8 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.

За шесть месяцев 2025 года суды привлекли к ответственности 9 546 лиц, среди них 5 638 компаний, 373 — должностных лиц, 2 925 — ИП и те, кто ведет деятельность без образования юрлица, а также 610 физлиц.

За нарушения ст. 18.15-18.17 КоАП штрафы составляют от 2 до 5 тыс. рублей для физлиц и до 1 млн рублей для компаний. Также деятельность бизнеса могут приостановить на срок от 14 до 90 суток.