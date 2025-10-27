❗ Лимит дохода на АУСН в 2026 году обещают оставить
Применять автоУСН можно до превышения лимита в 60 млн рублей.
Налоговую службу спросили — какой лимит доходов на АУСН будет в 2026 году.
«Не вправе применять налоговый режим автоУСН организации и индивидуальные предприниматели, у которых совокупный размер доходов за календарный год, предшествующий году перехода на данный налоговый режим, либо с начала текущего календарного года превысил 60 млн рублей», — ответили налоговики.
Это предусмотрено в п. 23 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
То есть пока лимит менять не будут, следует из ответа ФНС.
