👶 Работодатель должен оборудовать комнату для кормления ребенка

МЭР ответило на запрос первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой. Она предлагала проработать вопрос о льготах для собственников бизнес-центров за создание детских комнат и пространств для временного пребывания детей.

Минэкономразвития не возражает против предложенных мер и напомнило об обязанностях работодателей по созданию условий для сотрудников, в том числе для работающих матерей, говорится в ответе замглавы министерства Михаила Каминского.

Так, работодатели обязаны оборудовать комнаты отдыха и психологической разгрузки, а для работающих матерей – помещения для кормления детей, и давать им для этого каждые три часа дополнительные перерывы длительностью 30 минут.

Такие гарантии прописаны в ч. 1 ст. 258 ТК, говорится в письме МЭР.

Кроме того, Российская трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям рекомендует создавать на работе комнаты матери и ребенка, корпоративные ясли и детские сады, частично или полностью возмещать расходы сотрудников на оплату детсадов, сказано в ответе замминистра.