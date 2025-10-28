ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Прекращение деятельности ИП

ФНС: прекращение деятельности не освобождает ИП от налоговых обязательств

Перед тем, как подавать заявление о прекращении деятельности ИП, нужно рассчитаться с работниками, сдать отчетность и уплатить налоги, а также снять с учета ККТ.

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность, он должен сдать все налоговые декларации и уплатить налоги за тот период, когда работал в качестве ИП.

Чтобы прекратить деятельность, нужно подать в налоговую по месту жительства заявление по форме № Р26001, которая утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Заявление можно направить онлайн через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или в личном кабинете ИП.

Если подать электронное заявление, то госпошлину не придется оплачивать. В остальных случаях нужно уплатить 160 рублей (кроме случаев представления заявления через МФЦ и нотариуса), сказано на сайте ФНС.

Перед этим ФНС рекомендует:

  • рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;

  • уплатить все налоги;

  • сдать отчетность;

  • снять с учета контрольно-кассовую технику.

Срок снятия с учета при прекращении деятельности ИП составляет 5 рабочих дней. На шестой день заявитель может лично получить лист записи ЕГРИП или через представителя по доверенности.

