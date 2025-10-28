ФНС: прекращение деятельности не освобождает ИП от налоговых обязательств
Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность, он должен сдать все налоговые декларации и уплатить налоги за тот период, когда работал в качестве ИП.
Чтобы прекратить деятельность, нужно подать в налоговую по месту жительства заявление по форме № Р26001, которая утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Заявление можно направить онлайн через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или в личном кабинете ИП.
Если подать электронное заявление, то госпошлину не придется оплачивать. В остальных случаях нужно уплатить 160 рублей (кроме случаев представления заявления через МФЦ и нотариуса), сказано на сайте ФНС.
Перед этим ФНС рекомендует:
рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;
уплатить все налоги;
сдать отчетность;
снять с учета контрольно-кассовую технику.
Срок снятия с учета при прекращении деятельности ИП составляет 5 рабочих дней. На шестой день заявитель может лично получить лист записи ЕГРИП или через представителя по доверенности.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию