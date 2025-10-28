Госдума усилит ответственность за нарушение требований к майнингу

Оборудование для майнинга переезжает из законных ЦОД в хозяйственные постройки, гаражи и подвалы. Такие майнеры занимаются нелегальной добычей криптовалюты.

Комитет Госдумы по энергетике подготовил законопроекты, которые ужесточат административную ответственность за нарушение требований к майнингу, а также уголовную ответственность за хищение электричества для добычи цифровой валюты.

«Мы видим продолжающийся рост объемов и быструю адаптацию нелегального майнинга к действующим запретам», — сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

Он добавил, что низкие тарифы на электроэнергию в некоторых регионах приводят к тому, что оборудование для майнинга переходит из промышленных ЦОД в подвалы, гаражи и другие хозяйственные постройки.

Комитет рекомендует Правительству усилить контроль за добычей криптовалюты в жилых помещениях, проверять ввоз майнингового оборудования, а также создать его реестр. Кроме того, для самих майнеров могут сделать специальный налоговый режим.