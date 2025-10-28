Депутат: трудовой стаж до 1997 года могут не зачесть автоматически

Чтобы получить прибавку к пенсии, нужно собрать документы и подать заявление в СФР.

Если у человека есть трудовой стаж до 1997 года, можно получить дополнительную прибавку и перерасчет пенсии. Но придется собрать необходимые документы, пояснил депутат Алексей Говырин.

В этом случае автоматического перерасчета не будет – нужно подать заявление.

«Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены», — рассказал Говырин.

Сначала нужно обратиться в СФР по месту жительства и подать заявление на учет дополнительных периодов стажа.

К заявлению прилагают трудовую книжку и архивные справки. Фонд проверит сведения и вынесет решение о перерасчете. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат пенсию.

Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и зарплаты в том периоде. Обычно она составляет от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц.

Перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому откладывать обращение невыгодно, предупредил депутат.

