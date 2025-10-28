ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Декларация по НДС

Если уточненную декларацию сдали в общий срок – ее и будут проверять налоговики

При представлении уточненки в срок проверку исходной декларации прекратят.

Декларацию по НДС сдали за день до крайнего срока. Но там была ошибка, ее обнаружили, исправили и подали уточненную декларацию в день срока сдачи. В уточненке налог к уплате уменьшился.

Возникает вопрос – будет ли камеральная проверка уточненки в связи с уменьшение суммы налога.

Если уточненная декларация подана до истечения срока представления отчетности, то проверяется именно эта декларация, уточняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В описанном случае есть вероятность, что исходную декларацию даже не начали проверять.

Но даже если бы исходная декларация была направлена значительно раньше, представление уточненки в течение установленного для отчетности срока означает, что проверка исходной декларации прекращается, и начинается проверка уточненной.

