Набиуллина: инфляционные ожидания вырастут из-за повышения НДС и утилизационного сбора

Председатель Банка России назвала факторы, которые влияют на решения по ключевой ставке.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в ближайшие месяцы инфляционные ожидания останутся на высоком уровне. Это связано с несколькими факторами:

ростом цен на бензин;

планируемым повышением НДС до 22% с 2026 года;

изменением правил расчета утилизационного сбора на автомобили.

«Мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин», — сказала Набиуллина.

От инфляционных ожиданий зависит решение Центробанка по ключевой ставке и денежно-кредитной политике.

Кроме того, глава ЦБ добавила, что резкое снижение ключевой ставки может гораздо больше навредить экономике. Совокупный спрос снова может резко увеличиться, а производственные мощности его не догонят. Тогда регулятору придется снова повышать ставку.