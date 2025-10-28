Глава ЦБ считает, что ключевая ставка продолжит снижаться весь 2026 год
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Сейчас экономика развивается по сценарию управляемого выхода из перегрева.
«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала Набиуллина.
Также она добавила, что рост потребительского спроса замедлился, а производственные мощности расширяются и начинают нагонять спрос.
Все решения регулятора по ключевой ставке направлены на то, чтобы быстрее завершить период высокого роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Ожидается, что во второй половине 2026 года инфляция достигнет целевого показателя 4%.
Начать дискуссию