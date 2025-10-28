Глава ЦБ считает, что ключевая ставка продолжит снижаться весь 2026 год

С июня 2025 года Центробанк снижает ключевую ставку. Эта тенденция продлится и в 2026 году.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Сейчас экономика развивается по сценарию управляемого выхода из перегрева.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что рост потребительского спроса замедлился, а производственные мощности расширяются и начинают нагонять спрос.

Все решения регулятора по ключевой ставке направлены на то, чтобы быстрее завершить период высокого роста цен и не допустить переохлаждения экономики. Ожидается, что во второй половине 2026 года инфляция достигнет целевого показателя 4%.