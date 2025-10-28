Минтруд собирается привлечь на 19% больше квалифицированных трудовых мигрантов

Больше 278 тысяч иностранцев из визовых стран смогут работать в России в 2026 году по квоте.

На портале проектов нормативных актов появился документ Минтруда, в котором сказано, что квоту на привлечение иностранных специалистов увеличат на 19%. В 2026 году в России смогут работать 278,9 тыс. человек.

Это касается иностранных работников, которые прибывают в РФ на основании визы.

Больше всего мигрантов ждут для работы в пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности: квота составляет 71 тыс. человек.

На втором месте — рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков). Таких специалистов нужно больше 55 тыс. Третье место — рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники (45,4 тыс. человек).

Такие квоты сформировали на основании одобренных заявок от работодателей. Часть из них выделят для иностранцев, которые уже работают в России и хотят продолжить свою деятельность.