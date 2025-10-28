Новинки в Клерк.Премиум: консультации с экспертами и новые разборы для бухгалтеров
В Клерк.Премиум появились консультации с экспертами по 1С, бухучету, налогам и кадрам.
Встреча со специалистами проходит следующим образом: сначала эксперт кратко рассказывает про изменения и разбирает их, а затем отвечает на ваши вопросы и делится готовыми рекомендациями, как поступить в той или иной ситуации.
Ближайшие консультации пройдут:
27 октября – Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой.
31 октября – Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать.
Также у «Клерка» запланированы новые вебинары:
28 октября — вебинар с Анной Тетерлевой — Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний.
29 октября — прямой эфир Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025, с Еленой Ярушкиной и Мариной Алексеевой.
30 октября — Екатерина Болдинова с вебинаром Налоговый контроль и налоговое консультирование в период изменений НК РФ-2026.
Записи вебинаров и сертификаты об участии доступны только подписчикам Клерк.Премиум. Корректируйте свое расписание, чтобы не пропустить вебинар или становитесь подписчиком.
Новые материалы в разделе «Разборы»:
АУСН-2026: новые правила фиксированных взносов ИП, травматизм и география — что проверить уже сейчас.
Дефляторы-2026: пороги УСН до 490,5 млн, влияние на НДФЛ и ПСН — кому и как меняются лимиты.
УСН и платежные сервисы: как признавать доход, нужна ли касса и чек.
Аннулирование чеков за 2 минуты: законные основания, чек коррекции и обязательные реквизиты.
Матпомощь сотрудникам: когда действует лимит 4 000 ₽ и когда вся сумма без НДФЛ и взносов.
Больше об изменениях в Клерк.Премиум читайте в этом дайджесте!
Начать дискуссию