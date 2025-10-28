С 2026 года патент будут пересчитывать по новым правилам

Изменения в НК РФ предполагают, что предприниматели смогут пересчитать налог по ПСН в меньшую сторону.

Госдума в первом чтении уже приняла законопроект с поправками в НК, которые касаются в том числе бизнеса на патентной системе налогообложения.

Основное изменение — с 60 до 10 млн рублей снизят лимит по годовому доходу для права применять ПСН. Кроме того, в грузоперевозках и розничной торговле ПСН отменят.

Для тех, кто в 2026 году будет применять патент, изменится правило пересчета, если показатели ИП снизились. Например, стало меньше сотрудников или объектов по виду деятельности.

Как только показатели изменились, ИП нужно в течение 10 дней подать в налоговую заявление на получение нового патента. Пока что форма заявления не утверждена. По старому патенту сумму налога пересчитают с момента начала его применения до начала действия нового патента.

