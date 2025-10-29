Селлеры Ozon будут платить на 5% больше за продажи с 10 ноября 2025 года

Маркетплейс станет брать больше денег с продавцов за продажи, при этом для покупателей сделают дополнительные скидки в размере 5%.

Маркетплейс Ozon пересмотрел тарифы за продажу. С 10 ноября 2025 года для большинства категорий товаров плата будет на 5% больше по сравнению со значениями на 27 октября 2025 года.

«Сохраним плату за продажу 14% для товаров до 100 рублей и 20% для продукции от 100,01 до 300 рублей», — сказано на сайте маркетплейса.

Вместе с этим, Ozon увеличит скидки для покупателей. Они станут больше еще на 5%. Маркетплейс компенсирует баллами разницу между ценой от селлера и итоговой для клиента. Баллы можно потратить на плату за продажу, размещение и другие услуги. 1 балл равен одному рублю.

С 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года Ozon откажется от платы за хранение на складах зимней климатической техники: обогревателей, увлажнителей воздуха, электрокаминов и других товаров.

Изменится плата за размещение обычных и пожароопасных товаров. С 10 ноября 2025 года со стандартных товаров будут брать 2,5 рубля в день, а с пожароопасных — 0,6 рубля.

Тариф за размещение крупногабаритных товаров изменится с 11 декабря. Он составит 0,1 рубля в день за литр. По-прежнему бесплатное размещение доступно на 120-365 дней для обычных товаров, на 30-92 дня для крупногабаритных и 60 дней для пожароопасных.