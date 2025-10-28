Призыв на военную службу будет проходить весь год: Госдума приняла закон 2025

Военкоматы смогут проводить осмотры призывников в течение всего календарного года, но отправить к местам прохождения военной службы их смогут только два раза в год.

28 октября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о призыве на военную службу в течение всего года — с 1 января по 31 декабря.

Сейчас призыв проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно закону, призывников будут отправлять к местам прохождения военной службы дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Также будет отдельный список россиян, которых могут отправить к месту службы в другие сроки.

«Авторы изменений отмечают, что такая мера позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», — сказано на сайте Госдумы.

Также закон обязывает призывников явиться в военкомат по электронной повестки в срок не более 30 дней с даты размещения документа в Реестре повесток.

Ожидается, что закон вступит в силу с момента официальной публикации.