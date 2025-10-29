ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Есть ограничение для применения АУСН при торговле на маркетплейсах

Ограничение в применении автоУСН есть для деятельности на основе посреднических договоров.

Можно ли применять АУСН, торгуя на маркетплейсе, спросили в чате ФНС.

«Налогоплательщики, осуществляющие деятельность по продаже товаров на маркетплейсах, могут перейти на применение автоУСН», — ответили налоговики.

Но есть ограничение – для лиц, которые ведут деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров (п. 21 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

