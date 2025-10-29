Дети репатриантов и иностранцев, для которых русский язык единственный родной, смогут не сдавать экзамен

Если дети иностранцев и так говорят по-русски, они смогут не проходить языковое тестирование, чтобы поступить на учебу.

28 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит не проходить языковой тест при поступлении в школу детям репатриантов, иностранцев и лиц без гражданства, если русский язык для них единственный родной.

Сейчас дети иностранцев при поступлении в образовательные учреждения обязаны пройти тестирование на знание языка. Однако в этом нет смысла, если люди и так говорят по-русски и «культурно близки к России».

«Проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — сказано в пояснительной записке.

Порядок освобождения таких детей от тестирования определит Министерство просвещения.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.