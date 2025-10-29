❓ Можно ли перейти на АУСН с 2026 года, если на 30 декабря 2025 компания не подходит под требования

Налогоплательщик обратился за консультацией в чат ФНС. До 30 декабря работников в штате больше, чем допускается для перехода на АУСН. Но два человека увольняются, и компания подпадет под критерии. При этом данные статистики будут только за 2025 год, поэтому численность будет больше 5 человек. Можно ли подать заявление о переходе в декабре, и как налоговики проверяют численность, спросил пользователь.

Перейти на АУСН можно, если соблюдается ограничение по количеству сотрудников и остальные требования.

«Порядок расчета средней численности работников регламентируется указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденными приказом Росстата от 16.12.2024 № 647 (письмо ФНС от 02.06.2025 № СД-17-3/1482@)», — ответили налоговики.

При этом для перехода на АУСН нужно соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ на дату перехода на спецрежим, уточнили представители ФНС.