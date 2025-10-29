💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 октября 2025 года
Банк России поднял курс доллара почти до 80 рублей, евро стоит 92,94.
На 29 октября 2025 года Центробанк увеличил официальный курс доллара до 79,8 рубля, курс евро — 92,94.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,8174 рубля
Евро
92,9395 рубля
Юань
11,1921 рубль
По данным на 28 октября 2025 года, официальный курс доллара был 78,9848 рубля, евро — 92,0233, юаня — 11,0648.
Заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов считает, что к концу 2025 года рубль ослабнет, а стоимость доллар взлетит до 90 рублей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию