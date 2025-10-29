ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 октября 2025 года

Банк России поднял курс доллара почти до 80 рублей, евро стоит 92,94.

На 29 октября 2025 года Центробанк увеличил официальный курс доллара до 79,8 рубля, курс евро — 92,94.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,8174 рубля

Евро

92,9395 рубля

Юань

11,1921 рубль

По данным на 28 октября 2025 года, официальный курс доллара был 78,9848 рубля, евро — 92,0233, юаня — 11,0648.

Динамика курса доллара США по данным на 29 октября 2025 года. Источник: ЦБ.

Заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов считает, что к концу 2025 года рубль ослабнет, а стоимость доллар взлетит до 90 рублей.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

