ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Тесты для бухгалтеров

🎯 Новый тренажер «Проводки №4» — практическая работа из курса «Бухгалтер с нуля»

Практика — лучший способ закрепить знания! На Клерке вышел новый интерактивный тренажер. Вас ждут четыре реальные задачи, возможность добавить до 84 баллов в свою таблицу навыков Школы Клерка и всего пять минут, чтобы доказать, что проводки вам по плечу.

Клерк запустил новый интерактивный тренажёр — «Проводки №4». Он создан по материалам Практической работы № 4 курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».

💼 Что внутри

Четыре реальные бухгалтерские задачи:

  1. Учёт приобретения оборудования и НДС

  2. Подотчёт и авансовый отчёт

  3. Частичная поставка и претензия поставщику

  4. Командировка и расчёт НДФЛ с суточных

Каждая задача содержит несколько операций, для которых нужно составить правильные бухгалтерские проводки. Есть два режима обучающий и экзаменационный.

🕐 5 минут на всё

Таймер общий, на выполнение — 5 минут. За каждое правильно заполненное поле (дебет, кредит или сумма) начисляется 1 балл.
Максимум — 84 балла.

🏆 Рейтинг игроков

Результаты автоматически попадают в таблицу лидеров, где можно сравнить себя с другими участниками и закрепить материал перед следующей письменной работой или экзаменом.

👉 Пройти тренажёр можно здесь: klerk.ru/game/provodki4/

Тренажеры для бухгалтеров

Учебные тренажёры Клерка соответствуют актуальным стандартам бухучёта. Таблица лидеров Школы Клерка — для честного соревнования и контроля личного прогресса.

  1. Тренажер: Ставки налогов - угадайте все ставки налогов в России
  2. Тренажёр баланса: Актив vs Пассив - прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив
  3. Тренажер «Двойная запись» — определите типовую корреспонденцию счетов.
  4. Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
  5. Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
  6. Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
  7. Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
  8. Тренажер по основам бухгалтерского учета - 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
  9. Тренажёр по учёту ТМЦ - в тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.
  10. Тренажер «Проводки №4» - вас ждут четыре реальные задачи с расчётами, НДС и претензиями к поставщику — всё как в настоящей бухгалтерии.

Начать дискуссию

Главная Тарифы