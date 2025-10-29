🎯 Новый тренажер «Проводки №4» — практическая работа из курса «Бухгалтер с нуля»

Практика — лучший способ закрепить знания! На Клерке вышел новый интерактивный тренажер. Вас ждут четыре реальные задачи, возможность добавить до 84 баллов в свою таблицу навыков Школы Клерка и всего пять минут, чтобы доказать, что проводки вам по плечу.

Клерк запустил новый интерактивный тренажёр — «Проводки №4». Он создан по материалам Практической работы № 4 курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».

💼 Что внутри

Четыре реальные бухгалтерские задачи:

Учёт приобретения оборудования и НДС Подотчёт и авансовый отчёт Частичная поставка и претензия поставщику Командировка и расчёт НДФЛ с суточных

Каждая задача содержит несколько операций, для которых нужно составить правильные бухгалтерские проводки. Есть два режима обучающий и экзаменационный.

🕐 5 минут на всё

Таймер общий, на выполнение — 5 минут. За каждое правильно заполненное поле (дебет, кредит или сумма) начисляется 1 балл.

Максимум — 84 балла.

🏆 Рейтинг игроков

Результаты автоматически попадают в таблицу лидеров, где можно сравнить себя с другими участниками и закрепить материал перед следующей письменной работой или экзаменом.

👉 Пройти тренажёр можно здесь: klerk.ru/game/provodki4/