🎯 Новый тренажер «Проводки №4» — практическая работа из курса «Бухгалтер с нуля»
Клерк запустил новый интерактивный тренажёр — «Проводки №4». Он создан по материалам Практической работы № 4 курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».
💼 Что внутри
Четыре реальные бухгалтерские задачи:
Учёт приобретения оборудования и НДС
Подотчёт и авансовый отчёт
Частичная поставка и претензия поставщику
Командировка и расчёт НДФЛ с суточных
Каждая задача содержит несколько операций, для которых нужно составить правильные бухгалтерские проводки. Есть два режима обучающий и экзаменационный.
🕐 5 минут на всё
Таймер общий, на выполнение — 5 минут. За каждое правильно заполненное поле (дебет, кредит или сумма) начисляется 1 балл.
Максимум — 84 балла.
🏆 Рейтинг игроков
Результаты автоматически попадают в таблицу лидеров, где можно сравнить себя с другими участниками и закрепить материал перед следующей письменной работой или экзаменом.
👉 Пройти тренажёр можно здесь: klerk.ru/game/provodki4/
Тренажеры для бухгалтеров
Учебные тренажёры Клерка соответствуют актуальным стандартам бухучёта. Таблица лидеров Школы Клерка — для честного соревнования и контроля личного прогресса.
- Тренажер: Ставки налогов - угадайте все ставки налогов в России
- Тренажёр баланса: Актив vs Пассив - прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив
- Тренажер «Двойная запись» — определите типовую корреспонденцию счетов.
- Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
- Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
- Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
- Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
- Тренажер по основам бухгалтерского учета - 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
- Тренажёр по учёту ТМЦ - в тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.
- Тренажер «Проводки №4» - вас ждут четыре реальные задачи с расчётами, НДС и претензиями к поставщику — всё как в настоящей бухгалтерии.
Начать дискуссию