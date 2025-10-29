Стало известно, сколько самозанятых в 2025 году уже получают пенсии

Замглавы Минтруда Андрей Пудов сообщил, сколько самозанятых уже получают пенсии.

«Сегодня из общего числа самозанятых получают пенсию 923 тысячи. Там разные пенсии — по старости, инвалидности и по потере кормильца», — сказал Пудов.

Он добавил, что самозанятые могут добровольно вступать в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Тогда у них после уплаты взносов формируются пенсионные права.

«Если у гражданина право на страховую пенсию по старости будет отсутствовать, если у него пенсионные права не сформированы в силу объективных или субъективных причин, — у нас для таких граждан есть социальная пенсия», — уточнил чиновник

Но такую пенсию назначат на 5 лет позже – в 70 лет для мужчин и 65 для женщин. Социальная пенсия положена только не работавшим пенсионерам. Денежные средства на эти выплаты выделяет федеральный бюджет, а не СФР, подчеркнул Пудов.