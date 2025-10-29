ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
СФР: подавать ли ЕФС-1 при изменении зарплаты переведенного на неполное рабочее время

Если меняется только доля ставки без изменения трудовой функции – отчет отправлять не нужно.

СФР разъяснил порядок представления сведений формы ЕФС-1 при изменении размера части ставки работника, переведенного на неполное рабочее время.

Подраздел 1.1 ЕФС-1 отправляют в таких случаях:

  • прием на работу;

  • увольнение;

  • перевод на другую постоянную работу;

  • другие кадровые изменения (например, установление новой профессии).

«При приеме или переводе сотрудника на условия неполного рабочего времени в графе «Код выполняемой функции» подраздела 1.1 формы ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПРИЕМ» («ПЕРЕВОД») указывается код «НЕПД» (для неполного рабочего дня)», — указал Соцфонд.

Форму отправляют один раз.

А если меняется только доля ставки сотрудника (например, с 0,25 на 0,75) без изменения трудовой функции – подавать форму ЕФС-1 не требуется.

Если работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы разобрали подробно здесь.

