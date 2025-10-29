Блокировка звонков в мессенджерах принесла мобильным операторам на 25% больше голосового трафика. Но есть минус

Голосовой трафик телефонных звонков вырос на 25% после начала блокировки вызовов в популярных мессенджерах. По Москве этот показатель превысил 50%.

Сильнее всего трафик мобильных операторов вырос в регионах, где много пользователей WhatsApp1 или Telegram. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, пишет «Коммерсант».

По данным t2 и «СберМобайла», с начала августа 2025 года голосовой трафик их абонентов вырос на 9% и 24% соответственно. На 41% в регионах увеличился трафик у оператора «Т-Мобайл», а на 66% — в Москве.

Если такая динамика сохранится, то мобильным операторам придется расширять инфраструктуру, а значит, не исключено, что звонки станут дороже для абонентов.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал блокировать голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp1, чтобы сократить число мошенников, которые таким образом связываются с жертвами и вымогают деньги.