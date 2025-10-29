ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Интернет и IT

Блокировка звонков в мессенджерах принесла мобильным операторам на 25% больше голосового трафика. Но есть минус

Если трафик голосовых вызовов продолжит расти, мобильным операторам придется расширять инфраструктуру.

Голосовой трафик телефонных звонков вырос на 25% после начала блокировки вызовов в популярных мессенджерах. По Москве этот показатель превысил 50%.

Сильнее всего трафик мобильных операторов вырос в регионах, где много пользователей WhatsApp1 или Telegram. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, пишет «Коммерсант».

По данным t2 и «СберМобайла», с начала августа 2025 года голосовой трафик их абонентов вырос на 9% и 24% соответственно. На 41% в регионах увеличился трафик у оператора «Т-Мобайл», а на 66% — в Москве.

Если такая динамика сохранится, то мобильным операторам придется расширять инфраструктуру, а значит, не исключено, что звонки станут дороже для абонентов.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал блокировать голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp1, чтобы сократить число мошенников, которые таким образом связываются с жертвами и вымогают деньги.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Автор

Клеверенс
Основные средства

Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Ведение учета основных средств — одна из ключевых задач любого предприятия. Но что делать, если не весь объект, а лишь его часть утратила свое значение или перестала быть полезной? Именно об этом — о частичном списании основных средств — мы и поговорим.

Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Начать дискуссию

Главная Тарифы