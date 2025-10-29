Молодым семьям с детьми могут дать кредитные каникулы

Условием для введения кредитных каникул предлагается сделать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30%.

Депутат Сергей Миронов предлагает ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение он направил главе Правительства Михаилу Мишустину.

Главным условием депутат предлагает сделать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем до рождения ребенка.

«Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период максимальных расходов и минимальных доходов – в то время, когда работает только отец, а мама находится в декретном отпуске и занимается уходом за маленькими детьми», – пояснил Миронов.

Социологические исследования показывают, что одна из основных причин откладывания или отказа от рождения ребенка – страх россиян перед финансовыми трудностями.

Целевые кредитные каникулы без начисления процентов должны поддержать семьи в такой ситуации, подчеркнул депутат.

