💃 41% россиянок зарабатывает больше своих партнеров

В семьях с низкими доходами разница проявляется больше.

41% опрошенных россиянок зарабатывают больше своих мужчин. Такие результаты показало исследование ювелирной сети Sunlight.

«Выяснилось, что 41% женщин получают в месяц в среднем больше своих вторых половинок. Сильнее всего разница видна в семьях с невысокими доходами (до 50 тысяч рублей на одного взрослого)», — написали авторы опроса.

В семьях с более высокими доходами мужчины зарабатывают в среднем больше. При этом доля таких семей ниже, добавили исследователи.

63% российских семей ведут общий бюджет, куда каждый из партнеров добавляет долю своего дохода.

Мужчины отдают большую часть своего заработка в семейный бюджет. В большинстве пар и мужчины (33%), и женщины (21%) каждый месяц вкладывают разную сумму.

Обычно средства семейного бюджета идут на покрытие общих расходов. 79% семей тратят его на питание, услуги ЖКХ, кредиты, транспорт, здоровье, развлечения и досуг, говорится в исследовании.

Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.