Собственников нежилых помещений освободили от взносов на капремонт в домах под реновацию

Уже уплаченные средства на капитальный ремонт останутся у городских властей, их не вернут владельцам недвижимости.

29 октября 2025 года Совет Федерации одобрил закон, который освобождает владельцев нежилых и коммерческих помещений от взносов на капремонт домов, участвующих в программе реновации.

Средства, которые собственники помещений уже внесли за капитальный ремонт, будут использовать для реализации реновационной программы.

Если деньги поступали на специальный счет, то после того, как право собственности перейдет Москве, этот спецсчет также будет передан городу.

Ожидается, что закон начнет действовать с момента официального опубликования.