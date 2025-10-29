Как уменьшается налог на прибыль на расходы по строительству объектов инфраструктуры

Инвестиционный вычет при создании объектов инфраструктуры можно получить, если есть договор о комплексном развитии территории (КРТ).

В письме от 19.08.2025 № 03-03-05/80508 Минфин разъяснил, когда налогоплательщик может применить инвестиционный вычет по налогу на прибыль (ИНВ) по расходам на создание объектов инфраструктуры.

Инвествычет может составлять (п. 2 ст. 286.1 НК):

не более 90% от суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства;

не более 80% расходов на создание объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, в том числе на их приобретение, сооружение, доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, с учетом НДС и акцизов.

При этом создание таких объектов должно быть обязательством, предусмотренным условиями договора о комплексном развитии территории (подп. 5 п. 2 ст. 286.1 НК).

В договоре о КРТ могут быть предусмотрены обязательства лица безвозмездно передать в государственную или муниципальную собственность после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур (п. 1 ч. 5 ст. 68 ГК).

Право на применение ИНВ могут устанавливать субъекты РФ своими законами в отношении объектов ОС организаций или их обособленных подразделений, расположенных на территории этого субъекта (подп. 1 п. 6 ст. 286.1 НК).

Право налогоплательщика на применение ИНВ в отношении расходов на создание объектов инфраструктур возникает, только если создание этих объектов является его обязательством по договору о комплексном развитии территории, подчеркнул Минфин.

Но если построенные объекты социальной инфраструктуры налогоплательщик безвозмездно передает в государственную или муниципальную собственность – он может уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по их созданию (подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК).

Таким образом, если плательщик использует созданные им инфраструктурные объекты как ОС в своей деятельности, он может учесть в расходах не более 90% затрат на их создание (подп. 1 п. 2 ст. 286.1 НК).

А если эти объекты не используются в деятельности налогоплательщика – то применяются либо нормы подп. 19.4 п. 1 ст. 265 (затраты включают во внереализационные расходы) либо подп. 5 п. 2 ст. 286.1 НК (до 80% затрат можно учесть в расходах).

Научим вести налоговый учет на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, рассчитывать налоги и средний заработок с 1 сентября 2025 года, научитесь работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.