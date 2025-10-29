90% конфискованного у коррупционеров имущества не приносит доход бюджету

Действующее в 2025 году законодательство не позволяет в полной мере вывести в оборот недвижимость коррупционеров, поэтому Счетная палата будет инициировать поправки.

С 2011 года в собственность государства обратили почти 9 тыс. объектов недвижимости коррупционеров на сумму 113 млрд рублей. Однако свыше 90% таких объектов не приносят бюджету дополнительный доход.

В хозяйственный оборот ввели только 8% конфискованного имущества. Из них 4% объектов сдали в аренду и еще столько же приватизировали.

«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн рублей», — сказано на сайте Счетной палаты.

Аудиторы пришли к выводу, что эффективному использованию имущества мешает ряд системных проблем и законодательных ограничений. Например, не регламентирован процесс передачи имущества от ФССП Росимуществу. Это увеличивает сроки вовлечения объектов в оборот, а также есть риск принять несуществующие объекты или утратить существующие.

Кроме того, законодательство запрещает продавать на торгах конфискованные земельные участки для строительства зданий. Из-за этого с 2020 года в Московской области простаивает свыше 2 тыс. объектов площадью свыше 581,3 га.

Счетная палата будет рекомендовать Правительству внести изменения в законодательство о коррупционном имуществе.