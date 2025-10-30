ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Детские пособия

Пособие при рождении ребенка могут получить даже неработающие родители

Единовременное пособие на ребенка дадут вне зависимости от занятости и дохода.

Единовременное пособие при рождении ребенка полагается всем родителям.

Но работающие мать или отец получат выплату через работодателя, а неработающие могут обратиться в СФР.

Размер выплаты в 2025 году составляет 26 941,71 рубль, напомнил фонд.

Подать заявление можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка в отделении СФР или через Госуслуги.

Если у родителей не оформлен брак, пособие назначат по месту жительства родителя, с которым ребенок проживает.

Если не работает только один из родителей, выплату оформят работающему.

Пособие оформляют только по заявлению, если все организации передали сведения. Иногда требуются дополнительные подтверждающие документы, предупреждает Соцфонд.

При рождении сразу несколько детей пособие назначат на каждого.

