Что включается в доход посредника на УСН для лимита 60 млн по НДС

Денежные средства, полученные посредниками в связи с исполнением обязательств, не включаются в доходы для налогообложения.

Компания на доходно-расходной УСН получает доход в виде агентского вознаграждения, которое составляет 10% от суммы агентского договора. По итогам года налоговая база не превышает 10 млн, но общая сумма средств, полученная с учетом и агентского вознаграждения, и средств на исполнение агентских договоров, превышает 60 млн.

Обязано ли ООО в 2026 году платить НДС, спрашивает налогоплательщик.

При определении лимита для освобождения от НДС берется доход по УСН, который указывают в книге доходов и расходов (п. 8 ст.164 НК), поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Деньги, полученные посредниками в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также возмещение расходов по этим договорам не включаются в доходы для налогообложения (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК).