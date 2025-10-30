ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 октября 2025 года

Банк России установил курс доллара 79,5 рубля, евро стоит 92,2.

На 30 октября 2025 года Центробанк увеличил официальный курс доллара до 79,5 рубля, курс евро — 92,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,4715 рубля

Евро

92,2466 рубля

Юань

11,1707 рубль

По данным на 29 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,8174 рубля, евро — 92,9395, юаня — 11,1921.

Динамика курса доллара США по данным на 30 октября 2025 года. Источник: ЦБ.

Аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают, что курс доллара вырастет до 85 рублей к концу 2025 года, на конец 2026 года он будет стоить 100 рублей. Рисками для прогнозов могут стать: эффекты санкций, спрос и предложение валюты со стороны экспортеров, а также новые внешние ограничения.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Юлия Вячеславовна Безрутченко
Бизнес-планирование

Сценарное планирование: как смоделировать последствия управленческих решений до их принятия

Управленческие решения в бизнесе часто напоминают игру в рулетку: мы можем опираться на интуицию и опыт, но никогда не знаем наверняка, к каким результатам приведут наши действия. Что будет, если поднять цены на 15%? Как скажется на прибыли найм двух новых менеджеров? Стоит ли брать кредит на расширение производства в условиях нестабильного спроса?

Сценарное планирование: как смоделировать последствия управленческих решений до их принятия

Начать дискуссию

Главная Тарифы