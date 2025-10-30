💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 октября 2025 года
На 30 октября 2025 года Центробанк увеличил официальный курс доллара до 79,5 рубля, курс евро — 92,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,4715 рубля
Евро
92,2466 рубля
Юань
11,1707 рубль
По данным на 29 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,8174 рубля, евро — 92,9395, юаня — 11,1921.
Аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают, что курс доллара вырастет до 85 рублей к концу 2025 года, на конец 2026 года он будет стоить 100 рублей. Рисками для прогнозов могут стать: эффекты санкций, спрос и предложение валюты со стороны экспортеров, а также новые внешние ограничения.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
