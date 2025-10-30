💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 октября 2025 года

На 30 октября 2025 года Центробанк увеличил официальный курс доллара до 79,5 рубля, курс евро — 92,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,4715 рубля Евро 92,2466 рубля Юань 11,1707 рубль

По данным на 29 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,8174 рубля, евро — 92,9395, юаня — 11,1921.

Динамика курса доллара США по данным на 30 октября 2025 года. Источник: ЦБ.

Аналитики «Ренессанс Капитала» ожидают, что курс доллара вырастет до 85 рублей к концу 2025 года, на конец 2026 года он будет стоить 100 рублей. Рисками для прогнозов могут стать: эффекты санкций, спрос и предложение валюты со стороны экспортеров, а также новые внешние ограничения.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.