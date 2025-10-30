Депутаты хотят создать государственный орган по борьбе со спекуляцией

Депутат Сергей Миронов предлагает создать в России госорган по борьбе со спекуляцией и необоснованным повышением цен на продукты.

«Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. <...> Регулировать эти процессы мог бы единый орган с жесткими полномочиями — условный Госкомцен, который предлагает создать "Справедливая Россия"», — заявил депутат.

Он отметил, что потребители замечают рост цен на основные продукты. Поэтому предлагается ограничить торговые наценки и увеличить поддержку сельхозпроизводителей.

Также Миронов напомнил, что Госдума рассматривает законопроект фракции, которым предлагается обязать Правительство РФ устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней, если цены в регионе за два месяца выросли на 10%.