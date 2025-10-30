Депутаты хотят создать государственный орган по борьбе со спекуляцией
Депутат Сергей Миронов предлагает создать в России госорган по борьбе со спекуляцией и необоснованным повышением цен на продукты.
«Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. <...> Регулировать эти процессы мог бы единый орган с жесткими полномочиями — условный Госкомцен, который предлагает создать "Справедливая Россия"», — заявил депутат.
Он отметил, что потребители замечают рост цен на основные продукты. Поэтому предлагается ограничить торговые наценки и увеличить поддержку сельхозпроизводителей.
Также Миронов напомнил, что Госдума рассматривает законопроект фракции, которым предлагается обязать Правительство РФ устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней, если цены в регионе за два месяца выросли на 10%.
Это про продразверстку?
когда этот миронов уже заткнется?