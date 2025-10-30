Сенатор Шейкин предлагает урегулировать правовой статус стейблкоинов

Цифровая валюта используется для трансграничных переводов и корпоративных расчетов, поэтому хотят выработать подход к выпуску и регулированию стейблкоинов, номинированных в рублях.

Важно выработать собственный подход к выпуску и регулированию стейблкоинов – цифровой валюты, курс которой привязан к стабильному активу. Это позволит укрепить позиции рубля, уверен зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Обращение с просьбой изложить позицию регулятора по цифровой валюте он направил первому зампереду Центробанка Владимиру Чистюхину.

Сейчас в России правовой статус стейблкоинов не определен, что «препятствует выпуску рублевых стейблкоинов и толкает спрос в нерегулируемую зону», отметил Шейкин. Отсутствие собственных рублевых решений усиливает зависимость от иностранной инфраструктуры и снижает возможности для развития расчетов в национальной валюте. Но Минфин и ЦБ уже обсуждают подходы к регулированию стейблкоинов.

«В этой связи прошу изложить позицию ЦБ РФ по ключевым параметрам возможного регулирования: требования к резервам и их размещению, процедурам выкупа, аудиту и отчетности эмитентов, встроенному финансовому мониторингу, а также допустимым сферам применения (включая ЭПР и расчеты по ВЭД) при сохранении действующих ограничений на использование цифровой валюты как средства платежа на территории РФ», — указал сенатор.

Он напомнил, что стейблкоины активно используются для трансграничных переводов, корпоративных расчетов, операций на крипторынках и в платежных сервисах. Поэтому выработать собственный подход к выпуску и регулированию криптовалюты – стратегически важно, это укрепит позиции рубля в цифровом пространстве и снизит зависимость от иностранных систем, уверен Шейкин.