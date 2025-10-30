📅 Рабочий день 1 ноября 2025, суббота, будет сокращенным

Эта рабочая неделя шестидневная, но рабочий день в субботу сокращается на 1 час.

О сокращении рабочего дня в субботу, 1 ноября, при пятидневке напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем», — отметила Подольская.

Это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник — 3 ноября. Но рабочий день перед праздником по закону должен быть сокращенным.

Эксперт добавила, что россиян после шестидневной ждет сокращенная рабочая неделя. Она начнется в среду, 5 ноября.

Понедельник и вторник 3 и 4 ноября будут выходными – в честь праздника Дня народного единства.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год.