Для НДФЛ, страховых взносов и налога на игорный бизнес с 2026 года будут новые КБК

Из-за новых законопроектов, связанных с налогом на игорный бизнес и больничными для самозанятых, Минфин введет новые коды бюджетной классификации.

29 октября 2025 года на портале проектов нормативных актов Минфин опубликовал поправки в перечень кодов бюджетной классификации (КБК).

Изменения нужно внести, поскольку Госдума в первом чтении приняла законопроект в рамках реализации основных положений бюджетной и налоговой политики. Кроме того, Минтруд внес свой проект, который позволит самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности.

Проект Минфина определяет новые КБК для уплаты:

  • налога на игорный бизнес;

  • НДФЛ, который относится к налоговой базе, указанной в п. 6 ст. 210 НК;

  • страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которые самозанятые будут платить добровольно;

  • отдельных видов госпошлин, штрафов и субсидий.

С 2026 года будет действовать перечень КБК, который утвердили в приказе Минфина от 10.06.2025 № 70н.

Автор

Юлия Вячеславовна Безрутченко
