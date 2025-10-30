Для НДФЛ, страховых взносов и налога на игорный бизнес с 2026 года будут новые КБК
29 октября 2025 года на портале проектов нормативных актов Минфин опубликовал поправки в перечень кодов бюджетной классификации (КБК).
Изменения нужно внести, поскольку Госдума в первом чтении приняла законопроект в рамках реализации основных положений бюджетной и налоговой политики. Кроме того, Минтруд внес свой проект, который позволит самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности.
Проект Минфина определяет новые КБК для уплаты:
налога на игорный бизнес;
НДФЛ, который относится к налоговой базе, указанной в п. 6 ст. 210 НК;
страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которые самозанятые будут платить добровольно;
отдельных видов госпошлин, штрафов и субсидий.
С 2026 года будет действовать перечень КБК, который утвердили в приказе Минфина от 10.06.2025 № 70н.
