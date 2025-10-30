Минфин ответил, должен ли ИП начислять НДС при реализации билетов в свой зоопарк

От НДС освобождены только юрлица со статусом организации культуры и искусства.

В письме от 19.06.2025 № 03-07-07/60227 Минфин ответил на вопрос ИП-главы КФХ на УСН, который также открыл зоопарк, распространятся ли на этот случай освобождение от НДС.

Не облагается НДС реализация входных билетов и абонементов (оформленных по утвержденной форме) на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, аттракционов в зоопарках, океанариумах и парках культуры и отдыха, экскурсионных билетов и путевок, напомнил Минфин.

Но эта льгота применяется только организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе зоопарками (подп. 20 п. 2 ст. 149 НК).

В определении Верховного Суда РФ от 1 июля 2022 г. № 310-ЭС22-7391 указано, что освобождение от уплаты НДС действует только в отношении юридических лиц, а у ИП права на льготу нет, поскольку у него отсутствует статус организации культуры и искусства.

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, операции по реализации услуг которых освобождаются от НДС, есть в подп. 20 п. 2 ст. 149 НК. И этот пункт расширительному толкованию не подлежит, подчеркнул Минфин.

Соответственно, ИП, в том числе на УСН, не может пользоваться освобождением от НДС при реализации билетов в зоопарк.

