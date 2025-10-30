Предприятиям черной металлургии продлили срок уплаты акцизов и НДПИ

Кабмин перенес крайний срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых, которые нужно уплатить с сентября по ноябрь, на 1 декабря 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 29 октября 2025 года № 1683. Согласно документу, до 1 декабря 2025 года продлили срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу железной руды для предприятий черной металлургии.

Такое решение затронет обязательства, срок уплаты которых наступает в период с сентября по ноябрь 2025 года.

«Эта мера позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства, что в свою очередь дополнительно поддержит их деятельность и инвестиционную активность», — сказано на сайте кабмина.

Постановление вступило в силу с момента опубликования — 30 октября 2025 года.