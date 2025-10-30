⚡️ Итоги дня: влажные салфетки предложили маркировать из-за засоров канализации, на Wildberries появилась виртуальная примерочная, производители отозвали 260 тысяч авто

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с инициативой ввести специальные отметки для влажных салфеток и туалетной бумаги. Это нужно, чтобы снизить число засоров и расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Hyundai Motor, BMW Korea, Kia Corp. и Stellantis Korea добровольно отзывают в общей сложности 260 тыс. 184 машин. Автомобили 57 моделей отзываются для устранения различных дефектов компонентов.

Объем выданных автокредитов в январе-сентябре едва превысил триллион рублей (1 трлн 34 млрд руб.), что на 45,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ажиотаж вокруг Хеллоуина в России пошел на спад. По данным Wildberries, продажи тематических товаров в октябре выросли на 21% в годовом выражении, тогда как осенью 2024-го прирост составлял 330%.

По итогам трех кварталов 2025 года в России было продано 1,1 млн игровых консолей на сумму 20 млрд рублей.

Скорость мобильного интернета в московском метро выросла в 2025 году. Средняя скорость в перегонах достигла 94,7 Мбит/с.

Отечественная Lada стала самым востребованным брендом в онлайн-продажах новых авто в России по итогам девяти месяцев 2025 года. Лидерами также стали Kia и Hyundai.

Character AI запретит пользователям младше 18 лет общаться с ИИ-персонажами с 25 ноября 2025 года. Чтобы точнее определять возраст пользователей, компания внедрит новую функцию проверки.

Wildberries и Ozon вошли в топ-50 крупнейших компаний России. Значимую роль в их росте сыграл переток покупателей в онлайн, но до традиционных продуктовых сетей, таких как X5 Group и «Магнит», им еще далеко. Лидер рейтинга — «Газпром», на втором месте «Роснефть», на третьем — Сбер.

Штрафы для чиновников за нарушения в сфере отопления станут выше: для граждан — 500 рублей, для должностных лиц — 5-10 тыс., для организаций — 20-40 тыс.

Гендиректор Telegram Павел Дуров анонсировал запуск в ноябре новой децентрализованной сети Cocoon, объединяющей блокчейн, искусственный интеллект (ИИ) и социальные сети.

Яндекс запустил новый формат рекламы в такси. В подголовниках передних сидений появятся планшеты, на которых пассажиры смогут играть или смотреть сериалы, а рекламодатели — нативно размещать рекламу.

Пункты выдачи Wildberries будут получать дополнительную плату за хранение товаров продавцов с 30 ноября 2025 года.

Селлеры Wildberries смогут подключить виртуальную примерочную. С помощью инструмента клиенты смогут оценить одежду на своей фотографии.